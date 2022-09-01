«Лукойл»: Председатель совета директоров компании Маганов умер после тяжелой болезни

​​«C глубоким прискорбием сообщаем, что после тяжелой болезни ушел из жизни председатель Совета директоров ПАО "ЛУКОЙЛ" Равиль Маганов. Равиль Ульфатович внес неоценимый вклад не только в развитие Компании, но и всей российской нефтегазовой отрасли. <...> Многотысячный коллектив ЛУКОЙЛа скорбит о невосполнимой утрате и выражает глубокие соболезнования семье Равиля Ульфатовича Маганова», — отметили в компании.

Ранее СМИ сообщили, что тело Маганова обнаружили под окнами Центральной клинической больницы в Москве, напоминает RT. Причина смерти топ-менеджера «Лукойла» не уточнялась, однако источники отмечали, что Маганов якобы выпал из окна шестого этажа, сообщает телеканал «360».

