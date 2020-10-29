Лукашенко заявил, что в Белоруссии не будут признавать заграничные дипломы
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в республике перестанут признавать дипломы учебных заведений, выданные за границей, передаёт агентство БелТа.
В четверг в ходе принятия кадровых решений Лукашенко сообщил, что поручил правительству в ближайшее время проработать меры о непризнании таких дипломов.
Глава государства отметил, что некоторые молодые люди уезжают на учёбу из Белоруссии в иностранные государства. Лукашенко заявил, что за границей молодым белорусам «промоют мозги», а затем «подкинут обратно как пятую колонну».
«Этого не будет», — добавил белорусский лидер.
Ранее в четверг Александр Лукашенко поставил задачу усилить работу народных дружин, которые помогают поддерживать общественный порядок в республике.
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