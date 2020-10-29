Лукашенко заявил, что в Белоруссии не будут признавать заграничные дипломы

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в республике перестанут признавать дипломы учебных заведений, выданные за границей, передаёт агентство БелТа.

В четверг в ходе принятия кадровых решений Лукашенко сообщил, что поручил правительству в ближайшее время проработать меры о непризнании таких дипломов.

Глава государства отметил, что некоторые молодые люди уезжают на учёбу из Белоруссии в иностранные государства. Лукашенко заявил, что за границей молодым белорусам «промоют мозги», а затем «подкинут обратно как пятую колонну».

«Этого не будет», — добавил белорусский лидер.

Ранее в четверг Александр Лукашенко поставил задачу усилить работу народных дружин, которые помогают поддерживать общественный порядок в республике.

