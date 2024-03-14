Лукашенко заявил, что церковь не должна заниматься политикой

Церковь не должна заниматься политикой. Как пишет агентство БелТА, об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко.

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На встрече с Синодом Белорусской православной церкви (БПЦ) он напомнил, что для этого в государстве «есть специальные институты и подготовленные люди».

«Мы помним, как в 2020 году некоторые священники, к сожалению, и православные, занялись политикой... Дело церкви - задавать нравственные христианские ориентиры», - заключил белорусский лидер.

Ранее Лукашенко заявил, что разведки США и Польши готовят провокации против польских жителей, с намерением обвинить в ней Москву и Минск, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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