Лукашенко заявил, что церковь не должна заниматься политикой
Церковь не должна заниматься политикой. Как пишет агентство БелТА, об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко.
На встрече с Синодом Белорусской православной церкви (БПЦ) он напомнил, что для этого в государстве «есть специальные институты и подготовленные люди».
«Мы помним, как в 2020 году некоторые священники, к сожалению, и православные, занялись политикой... Дело церкви - задавать нравственные христианские ориентиры», - заключил белорусский лидер.
Ранее Лукашенко заявил, что разведки США и Польши готовят провокации против польских жителей, с намерением обвинить в ней Москву и Минск, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru