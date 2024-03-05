Лукашенко пообещал поделиться своим секретом приготовления драников

Президент Белоруссии Александр Лукашенко пообещал посетить финал реалити-шоу одного из белорусских телеканалов, сообщает Telegram-канал «Пул Первого».

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По его словам, во время программы он может приготовить картофельные драники по своему фирменному рецепту.

«Может, вам не понравится... Определитесь с пресс-секретарем, когда и куда я должен прийти и приготовить драники», - заключил он.

Ранее Лукашенко и президенты РФ Владимир Путин посетили малую родину белорусского лидера, где российского лидера угощали блинами и драниками из печи, сообщает RT.

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ФОТО: РИА Новости / Рамиль Ситдиков
ТЕГИ:ПродуктыАлександр ЛукашенкоБелоруссия

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