Лукашенко пообещал поделиться своим секретом приготовления драников
5 марта 202416:58
Президент Белоруссии Александр Лукашенко пообещал посетить финал реалити-шоу одного из белорусских телеканалов, сообщает Telegram-канал «Пул Первого».
По его словам, во время программы он может приготовить картофельные драники по своему фирменному рецепту.
«Может, вам не понравится... Определитесь с пресс-секретарем, когда и куда я должен прийти и приготовить драники», - заключил он.
Ранее Лукашенко и президенты РФ Владимир Путин посетили малую родину белорусского лидера, где российского лидера угощали блинами и драниками из печи, сообщает RT.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru