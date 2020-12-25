Лукашенко заявил, что не будет делать прививку от коронавируса

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что не намерен делать прививку от коронавирусной инфекции. Об этом белорусский лидер рассказал на встрече с коллективом минской Городской детской инфекционной клинической больницы.

Сюжет о визите президента в клинику показали в эфире телеканала ОНТ. Лукашенко сообщил, что он относится к скептикам, и прививаться не планирует. По словам главы государства, министр здравоохранения Дмитрий Пиневич одобрил его решение.

Лукашенко отметил, что в Белоруссии весной следующего года планируют привить около миллиона человек.

«Может, и два миллиона, в зависимости от того, как люди пойдут на это», — добавил президент.

Ранее стало известно, что массовая вакцинация в Белоруссии начнётся в январе 2021 года, власти республики занимаются закупкой необходимого количества препаратов.

Между тем, белорусский Минздрав выдал регистрационное удостоверение российской вакцине «Спутник V». По словам Пиневича, препарат может быть допущен к реализации и медицинскому применению в республике.

