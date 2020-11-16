Лукашенко собрался перераспределить полномочия президента

Глава Белоруссии в ходе совещания во Дворце Независимости заявил, что общество хочет перемен, и они замкнулись на президенте и его полномочиях.

Президент уточнил, что для изменения полномочий президента необязательно менять конституционные нормы. Лукашенко уточнил, что планирует передать около 70 процентов полномочий правительству республики и другим структурам.

При этом он отметил, что решение о передаче полномочий будет решать парламент, а не сам президент.

Также Лукашенко заявил, что принимал большинству решений по части ведения внутренней политики самостоятельно, чем вызвал критику со стороны общества. Он подчеркнул, что отдавал себе в этом отчет, но стремился к сохранению государства.

В Белоруссии после президентских выборов 9 августа начались массовые акции протеста. По официальным данным, большинство голосов получил действующий президент Александр Лукашенко. Оппозиция требовала назначения новых выборов. Митингующие по всей стране вышли на протестные акции, добиваясь отставки Лукашенко. Митинги продолжаются до сих пор, наиболее масштабные проходят в выходные дни. Силовики заявляют о радикализации протестов.





