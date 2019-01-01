Лукашенко собрал президенту Египта в дорогу черную икру и клубнику
Александр Лукашенко лично проводил в аэропорт президента Египта Абдель Фаттаха ас-Сиси. ОБ этом сообщает агентство «Белта». Кроме того, президент Белоруссии передал ему в качестве гостинцев черную икру отечественного производства, клубнику и хлеб. Египетский лидер, в своб очередь, отметил гостеприимство своего белорусского коллеги, сделав акцент на том, что, несмотря на раннее время вылета самолета, Александр Лукашенко лично проводил его в аэропорт.
Напомним, президент Египта находился с официальным визитом в Белоруссии с 17 по 19 июня. Во время него была подписана дорожная карта развития сотрудничества двух стран на текущий и 2020 годы, а также другие документы.
К слову, президент Белоруссии уже не в первый раз презентует иностранным лидерам гастрономические подарки. Так, ранее Александр Лукашенко вручил лидеру Китая Си Цзиньпину на день рождения бронзовую скульптуру аиста и корзину с белорусскими продуктами, отмечает RT.
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