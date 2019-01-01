Лукашенко собрал президенту Египта в дорогу черную икру и клубнику

Напомним, президент Египта находился с официальным визитом в Белоруссии с 17 по 19 июня. Во время него была подписана дорожная карта развития сотрудничества двух стран на текущий и 2020 годы, а также другие документы.

К слову, президент Белоруссии уже не в первый раз презентует иностранным лидерам гастрономические подарки. Так, ранее Александр Лукашенко вручил лидеру Китая Си Цзиньпину на день рождения бронзовую скульптуру аиста и корзину с белорусскими продуктами, отмечает RT.

