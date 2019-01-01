Лукашенко попытался устроить личную жизнь Назарбаева

Президент Белоруссии Александр Лукашенко познакомил первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева с сотрудницей своей службы протокола Дарьей Шманай. Как сообщает «Наша Нiва», знакомство состоялось перед заседанием Высшего Евразийского экономического совета.

Источник отмечает, что бывший лидер Казахстана проигнорировал предложение Лукашенко, который просил Назарбаева поцеловать девушку. Он лишь задал Дарье Шманай какой-то вопрос, на который та ответила утвердительно.