Лукашенко разрешил посещение Белоруссии без виз для вакцинации от COVID-19

Граждане 73 государств смогут посещать Белоруссию без визы для прохождения вакцинации от коронавируса. Соответствующий указ подписал президент республики Александр Лукашенко.

Как сообщает пресс-служба главы государства, возможность безвизового посещения будет доступна иностранным гражданам с 15 июля. Прибывающие для вакцинации смогут находиться на территории страны до пяти суток.

«Вакцинацию иностранных граждан от COVID-19 планируется проводить на платной основе в медицинских организациях, определенных Министерством здравоохранения. Советом Министров будет установлен порядок функционирования информационной системы для сбора, обработки и учета заявок иностранцев на вакцинацию и порядок посещения ими Беларуси», — говорится в сообщении.

Установленный порядок вакцинации граждан других государств, который включающий сбор и обработку заявок, непосредственно прививку и оформление сертификата о вакцинации, будет применяться в отношении всех иностранцев, в том числе имеющих право на безвизовый въезд в Белоруссию по другим основаниям.

