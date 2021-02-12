Лукашенко призвал отказаться от смартфонов
Александр Лукашенко выступил с призывом отказаться от смартфонов. По словам президента Белоруссии, «умные люди уже давно перешли на кнопочные аппараты».
«Я не говорю о двенадцатых смартфонах и айфонах, ради бога, звоните. Хотите, чтобы каждую минуту американцы вас отслеживали, где вы находитесь и что вы там паритесь по этим айфонам. Покупайте, если вы не слышите, что я вам говорю», - заявил президент на Всебелорусском народном собрании.
Между тем, начальник управления санитарного надзора Роспотребнадзора Ирина Шевкун ранее сообщила, что личные мобильные телефоны, согласно новым санитарным правилам, запрещено использовать в образовательных целях. Она пояснила, что 70-80% детей используют телефон для обучения, а это самое неподходящий для этого гаджет. По словам специалиста, у смартфонов слишком маленький экран.
В связи с этим Роспотребнадзор вводит новые требования к электронным средствам обучения. В них говорится, что мобильные средства связи в образовательных целях использовать нельзя, передает РИА Новости.
Планшеты и ноутбуки под запрет не попали, отмечает Ura.ru.
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