Лукашенко призвал отказаться от смартфонов

Александр Лукашенко выступил с призывом отказаться от смартфонов. По словам президента Белоруссии, «умные люди уже давно перешли на кнопочные аппараты».

«Я не говорю о двенадцатых смартфонах и айфонах, ради бога, звоните. Хотите, чтобы каждую минуту американцы вас отслеживали, где вы находитесь и что вы там паритесь по этим айфонам. Покупайте, если вы не слышите, что я вам говорю», - заявил президент на Всебелорусском народном собрании.