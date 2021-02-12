Лукашенко призвал отказаться от смартфонов

Александр Лукашенко выступил с призывом отказаться от смартфонов. По словам президента Белоруссии, «умные люди уже давно перешли на кнопочные аппараты».

«Я не говорю о двенадцатых смартфонах и айфонах, ради бога, звоните. Хотите, чтобы каждую минуту американцы вас отслеживали, где вы находитесь и что вы там паритесь по этим айфонам. Покупайте, если вы не слышите, что я вам говорю», - заявил президент на Всебелорусском народном собрании.

Эксперт по технологиям назвал способы подачи сигнала SOS cо смартфона

Между тем, начальник управления санитарного надзора Роспотребнадзора Ирина Шевкун ранее сообщила, что личные мобильные телефоны, согласно новым санитарным правилам, запрещено использовать в образовательных целях. Она пояснила, что 70-80% детей используют телефон для обучения, а это самое неподходящий для этого гаджет. По словам специалиста, у смартфонов слишком маленький экран.

В связи с этим Роспотребнадзор вводит новые требования к электронным средствам обучения. В них говорится, что мобильные средства связи в образовательных целях использовать нельзя, передает РИА Новости.

Планшеты и ноутбуки под запрет не попали, отмечает Ura.ru.

Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:БелоруссияГаджетыСмартфоныАлександр Лукашенко
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры