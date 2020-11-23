Лукашенко пожаловался на пробелы в патриотическом воспитании молодежи
Президент Белоруссии Александр Лукашенко в разговоре с министром обороны заявил о недостатках в патриотическом воспитании молодежи, пишет агентство «БелТА».
Он отметил, что особую проблему представляет количество студентов, не прошедших военную службу. Лукашенко посетовал на деструктивные силы, которые пытаются «не просто раскачать, а опрокинуть» республику.
Он добавил, что из-за напряженной ситуации в мире возрастает необходимость проведения миротворческих операций и подчеркнул, что Белоруссия является участником миротворческих миссий ООН. «Как я часто говорю, мир вообще сошел с ума: в последнее время все больше и больше напряженных точек», – заявил Лукашенко.
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