Лукашенко пожаловался на пробелы в патриотическом воспитании молодежи

Он добавил, что из-за напряженной ситуации в мире возрастает необходимость проведения миротворческих операций и подчеркнул, что Белоруссия является участником миротворческих миссий ООН. «Как я часто говорю, мир вообще сошел с ума: в последнее время все больше и больше напряженных точек», – заявил Лукашенко.

