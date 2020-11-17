Лукашенко потребовал навести порядок в Минске
Президент Белоруссии Александр Лукашенко поручил навести порядок в столице республики, передаёт БЕЛТА.
На совещании по актуальным вопросам внешней политики белорусский лидер заявил, что стихийные мемориалы, посвящённые протестам в Минске, превращают город в кладбище. По мнению президента, текущая радикализация митингов в будущем может привести к началу гражданской войны, и мемориалы могут стать первыми пунктами противостояния народа и властей.
«На этой неделе порядок должен быть наведён в Минске», — заявил белорусский лидер.
Лукашенко поручил председателю минского Горисполкома Владимиру Кухареву и уполномоченному президента в столице Наталье Кочановой создать соответствующий проект постановления и предложить его для принятия городскому совету, отмечает RT.
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