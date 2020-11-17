Лукашенко потребовал навести порядок в Минске

Президент Белоруссии Александр Лукашенко поручил навести порядок в столице республики, передаёт БЕЛТА.

На совещании по актуальным вопросам внешней политики белорусский лидер заявил, что стихийные мемориалы, посвящённые протестам в Минске, превращают город в кладбище. По мнению президента, текущая радикализация митингов в будущем может привести к началу гражданской войны, и мемориалы могут стать первыми пунктами противостояния народа и властей.

«На этой неделе порядок должен быть наведён в Минске», — заявил белорусский лидер.

Лукашенко поручил председателю минского Горисполкома Владимиру Кухареву и уполномоченному президента в столице Наталье Кочановой создать соответствующий проект постановления и предложить его для принятия городскому совету, отмечает RT.

