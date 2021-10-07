Лукашенко поздравил Путина с днём рождения
Александр Лукашенко поздравил Владимира Путина с днём рождения. В своём послании президент Белоруссии отметил роль российского лидера в защите национальных интересов и повышении потенциала и влияния России на международной арене.
Помимо этого, Лукашенко подчеркнул, что его российский коллега уделяет пристальное внимание белорусско-российским интеграционным процессам,
«Глава государства пожелал своему российскому коллеге крепкого здоровья, бодрости духа, успешного претворения в жизнь всех планов и начинаний», — сообщает пресс-служба Лукашенко.
7 октября Владимир Путин отмечает 69-й день рождения, напоминает RT.
А ранее пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков рассказал, что у Владимира Путина в день рождения есть рабочие планы. Он отметил, что президент «частенько проводит рабочие мероприятия в свой личный праздник». При этом сегодня вечером Путин обязательно отметит день рождения в кругу родных и близких.
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