Лукашенко поздравил Путина с днём рождения

Александр Лукашенко поздравил Владимира Путина с днём рождения. В своём послании президент Белоруссии отметил роль российского лидера в защите национальных интересов и повышении потенциала и влияния России на международной арене.

Помимо этого, Лукашенко подчеркнул, что его российский коллега уделяет пристальное внимание белорусско-российским интеграционным процессам,

«Глава государства пожелал своему российскому коллеге крепкого здоровья, бодрости духа, успешного претворения в жизнь всех планов и начинаний», — сообщает пресс-служба Лукашенко.

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7 октября Владимир Путин отмечает 69-й день рождения, напоминает RT.

А ранее пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков рассказал, что у Владимира Путина в день рождения есть рабочие планы. Он отметил, что президент «частенько проводит рабочие мероприятия в свой личный праздник». При этом сегодня вечером Путин обязательно отметит день рождения в кругу родных и близких.

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ФОТО: РИА Новости / Михаил Воскресенский
ТЕГИ:День РожденияВладимир ПутинАлександр Лукашенко
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