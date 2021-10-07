Лукашенко поздравил Путина с днём рождения

Александр Лукашенко поздравил Владимира Путина с днём рождения. В своём послании президент Белоруссии отметил роль российского лидера в защите национальных интересов и повышении потенциала и влияния России на международной арене.

Помимо этого, Лукашенко подчеркнул, что его российский коллега уделяет пристальное внимание белорусско-российским интеграционным процессам,

«Глава государства пожелал своему российскому коллеге крепкого здоровья, бодрости духа, успешного претворения в жизнь всех планов и начинаний», — сообщает пресс-служба Лукашенко.