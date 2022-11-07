Лукашенко посоветовал соседним государствам вместе жарить шашлыки

Белорусский лидер Александр Лукашенко заявил, что его страна не желает вступать в конфликты с сопредельными государствами, и предложил всем вместе «топить печку» и «поджаривать шашлыки». С такой речью президент Белоруссии выступил в ходе вручения наград победителям соревнования по колке дров среди сотрудников СМИ, сообщило издание «Белта».

Лукашенко предложил гражданам «сжать зубы» и делать, что он говорит

Лукашенко призвал поддержать людей за пределами Белоруссии, которые не могут купить себе дрова. Лидер Белоруссии заявил о готовности подвезти топливо к границе, отметив, что Белоруссия — мирная страна и что война в ее планы не входит.

Ранее Лукашенко назвал безосновательными слухи о мобилизации в Белоруссии. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Виталий Аньков
ТЕГИ:БелоруссияЛукашенко
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