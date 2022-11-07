Лукашенко посоветовал соседним государствам вместе жарить шашлыки

Лукашенко призвал поддержать людей за пределами Белоруссии, которые не могут купить себе дрова. Лидер Белоруссии заявил о готовности подвезти топливо к границе, отметив, что Белоруссия — мирная страна и что война в ее планы не входит.

Ранее Лукашенко назвал безосновательными слухи о мобилизации в Белоруссии. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

