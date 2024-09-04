Лукашенко помиловал еще 30 осужденных за протесты после выборов

Президент Белоруссии Александр Лукашенко принял решение о помиловании ещё 30 осужденных за правонарушения в период протестов после выборов 2020 года. Пресс-служба белорусского лидера опубликовала номер соответствующего указа.

В списке на помилование значатся 23 мужчины и семь женщин. Как передает RT, большинство из них — родители несовершеннолетних и малолетних детей. Перед помилованием все они были проработаны комиссией по возвращению беглых, которую возглавляет генеральный прокурор республики Андрей Швед.