Лукашенко помиловал еще 30 осужденных за протесты после выборов

Президент Белоруссии Александр Лукашенко принял решение о помиловании ещё 30 осужденных за правонарушения в период протестов после выборов 2020 года. Пресс-служба белорусского лидера опубликовала номер соответствующего указа.

В списке на помилование значатся 23 мужчины и семь женщин. Как передает RT, большинство из них — родители несовершеннолетних и малолетних детей. Перед помилованием все они были проработаны комиссией по возвращению беглых, которую возглавляет генеральный прокурор республики Андрей Швед.

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Как отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН», все помилованные выполнили обязательные условия процедуры - подали соответствующее ходатайство, признали вину, раскаялись. Они также пообещали не нарушать законы.

Контролировать дальнейшее поведением освобожденных будет министерство внутренних дел Белоруссии.

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Даничев
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