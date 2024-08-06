Президент Грузии может помиловать Саакашвили

Он напомнил, что в октябре 2023 года партия Саакашвили «Национальное движение» проголосовало против импичмента Зурабишвили, которая благодаря этому сохранила свой пост.

«У всего этого есть свои обязанности в связи с помилованием. Уверен, что у президента будут такие планы», - отметил спикер.

Ранее Зурабишвили заявила, что решение о помиловании Саакашвили является моральной ответственностью президента Грузии, сообщает RT.

