Президент Грузии может помиловать Саакашвили

Президент Грузии Саломе Зурабишвили может помиловать экс-главу государства Михаила Саакашвили. Как сообщает грузинский «Первый канал», об этом заявил спикер парламента страны Шалва Папуашвили.

Саакашвили попросил президента Грузии о помиловании

Он напомнил, что в октябре 2023 года партия Саакашвили «Национальное движение» проголосовало против импичмента Зурабишвили, которая благодаря этому сохранила свой пост.

«У всего этого есть свои обязанности в связи с помилованием. Уверен, что у президента будут такие планы», - отметил спикер.

Ранее Зурабишвили заявила, что решение о помиловании Саакашвили является моральной ответственностью президента Грузии, сообщает RT.

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ФОТО: РИА Новости
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