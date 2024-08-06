Президент Грузии может помиловать Саакашвили
Президент Грузии Саломе Зурабишвили может помиловать экс-главу государства Михаила Саакашвили. Как сообщает грузинский «Первый канал», об этом заявил спикер парламента страны Шалва Папуашвили.
Он напомнил, что в октябре 2023 года партия Саакашвили «Национальное движение» проголосовало против импичмента Зурабишвили, которая благодаря этому сохранила свой пост.
«У всего этого есть свои обязанности в связи с помилованием. Уверен, что у президента будут такие планы», - отметил спикер.
Ранее Зурабишвили заявила, что решение о помиловании Саакашвили является моральной ответственностью президента Грузии, сообщает RT.
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