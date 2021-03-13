Лукашенко отреагировал на требование заменить песню белорусскому участнику «Евровидения»

«Нас начинают уже по всем фронтам поджимать. Даже на Евровидении, я смотрю. Что там ребята эти? Ну, только авторитета им добавили. Как говорят, хороший пиар. Ну, если что, так песню мы сделаем другую. Не вопрос», - цитирует Лукашенко ТАСС.

Напомним, Европейский вещательный союз (EBU), который является организатором конкурса «Евровидение», предложила Белоруссии изменить песню или заменить своего представителя -группу «Галасы ЗМеста». Организаторы сообщили, что «данная песня в её нынешнем виде не может участвовать в конкурсе». В противном пригрозили Белоруссии дисквалификацией.

Конкурс «Евровидение» пройдет в 65 раз. Его финал состоится 22 в Копенгагене с соблюдением мер безопасности на фоне пандемии коронавируса.

