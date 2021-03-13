Лукашенко отреагировал на требование заменить песню белорусскому участнику «Евровидения»
Глава Белоруссии Александр Лукашенко считает, что белорусские участники конкурса «Евровидения» заменить песню, как потребовал Европейский вещательный союз. При этом белорусский президент считает, что выдвинутое условие – новый виток давления на республику, сообщает агентство БелТА.
«Нас начинают уже по всем фронтам поджимать. Даже на Евровидении, я смотрю. Что там ребята эти? Ну, только авторитета им добавили. Как говорят, хороший пиар. Ну, если что, так песню мы сделаем другую. Не вопрос», - цитирует Лукашенко ТАСС.
Напомним, Европейский вещательный союз (EBU), который является организатором конкурса «Евровидение», предложила Белоруссии изменить песню или заменить своего представителя -группу «Галасы ЗМеста». Организаторы сообщили, что «данная песня в её нынешнем виде не может участвовать в конкурсе». В противном пригрозили Белоруссии дисквалификацией.
Конкурс «Евровидение» пройдет в 65 раз. Его финал состоится 22 в Копенгагене с соблюдением мер безопасности на фоне пандемии коронавируса.
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