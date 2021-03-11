Организаторы «Евровидения» пригрозили Белоруссии дисквалификацией
Европейский вещательный союз (EBU), который является организатором конкурса «Евровидение», предложила Белоруссии изменить или заменить песню своего представителя, сообщает пресс-служба союза.
После стандартной процедуры проверки трека на соответствие правилам, организаторы пришли к выводу, что представленная на конкурс песня белорусской группы «Галасы ЗМеста» «Я научу тебя» «ставит под сомнение неполитический характер мероприятия и рискует подорвать его репутацию».
В заявлении EBU говорится, что телеканалу BTRC, который отвечает за участие Беларуссии в «Евровидении», направили уведомление, что «данная песня в её нынешнем виде не может участвовать в конкурсе».
Если представители Белоруссии не изменят или не заменят песню, то им грозит дисквалификация, добавили в EBU.
Ранее певец Дмитрий Колдун заявил, что песня группы «Галасы ЗМеста» не попадает в формат «Евровидения», сообщает RT. По его мнению, такие треки на конкурсе очень редко занимают высокие позиции.
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