Организаторы «Евровидения» пригрозили Белоруссии дисквалификацией

Европейский вещательный союз (EBU), который является организатором конкурса «Евровидение», предложила Белоруссии изменить или заменить песню своего представителя, сообщает пресс-служба союза.

После стандартной процедуры проверки трека на соответствие правилам, организаторы пришли к выводу, что представленная на конкурс песня белорусской группы «Галасы ЗМеста» «Я научу тебя» «ставит под сомнение неполитический характер мероприятия и рискует подорвать его репутацию».

В заявлении EBU говорится, что телеканалу BTRC, который отвечает за участие Беларуссии в «Евровидении», направили уведомление, что «данная песня в её нынешнем виде не может участвовать в конкурсе».

Если представители Белоруссии не изменят или не заменят песню, то им грозит дисквалификация, добавили в EBU.

Ранее певец Дмитрий Колдун заявил, что песня группы «Галасы ЗМеста» не попадает в формат «Евровидения», сообщает RT. По его мнению, такие треки на конкурсе очень редко занимают высокие позиции.

