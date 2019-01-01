Общество

Лукашенко наделил посла Белоруссии в РФ вице-премьерскими полномочиями

30 мая22:03

69-летний посол Белоруссии в России Владимир Семашко наделен полномочиями заместителя премьер-министра по вопросам деятельности страны в рамках Союзного государства и отношений с Россией, передает «Синьхуа».

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Семашко будет нести персональную ответственность за продвижение национальных интересов Белоруссии в Союзном государстве и отношениях с Россией.

Семашко назначен послом в ноябре 2018 года.

Владимир Семашко занимал должности министра энергетики Республики Беларусь и заместителя Председателя Совета Министров Республики Беларусь.

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ФОТО: РИА Новости/Рамиль Ситдиков
ТЕГИ:Белоруссия