В Минтрансе назвали условие возобновления международных полётов

Возможность возобновления международных полетов из Российской Федерации с июля пока сохраняется. «Надежда пока жива», - заявил министр транспорта РФ Евгений Дитрих на встрече с журналистами.

По словам Дитриха, выпускать россиян в «бескрайние просторы мирового воздушного океана» можно будет только после того, как возникнет полная уверенность в безопасности авиаперевозок внутри страны, передает ТАСС. Как подчеркнул глава Минтранса, пока такой готовности нет.

Евгений Дитрих также озвучил цифры о состоянии дел в отечественной авиации. Перевозки десяти крупнейших авиакомпаний России в первой половине текущего года упали на 99,4% по сравнению с прошлым в связи с ситуацией с коронавирусом.

Команда: на взлет! Росавиация планирует возобновить международные полёты

Министр также рассказал, что крупнейший российский авиаперевозчик, «Аэрофлот» сейчас разрабатывает план по привлечению финансирования в авиакомпанию.

Как отмечает RT, ранее «Коммерсант» сообщил, что заместитель Дитриха, руководитель Росавиации Александр Нерадько направил Роспотребнадзору и кабинету министров предложения о поэтапном снятии ограничений на международные полёты, начиная со стран СНГ.

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Филиппов
ТЕГИ:АвиакомпанииАвиаперелетыМинтранс
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