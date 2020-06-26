В Минтрансе назвали условие возобновления международных полётов

Возможность возобновления международных полетов из Российской Федерации с июля пока сохраняется. «Надежда пока жива», - заявил министр транспорта РФ Евгений Дитрих на встрече с журналистами.

По словам Дитриха, выпускать россиян в «бескрайние просторы мирового воздушного океана» можно будет только после того, как возникнет полная уверенность в безопасности авиаперевозок внутри страны, передает ТАСС. Как подчеркнул глава Минтранса, пока такой готовности нет.

Евгений Дитрих также озвучил цифры о состоянии дел в отечественной авиации. Перевозки десяти крупнейших авиакомпаний России в первой половине текущего года упали на 99,4% по сравнению с прошлым в связи с ситуацией с коронавирусом.