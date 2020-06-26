В Минтрансе назвали условие возобновления международных полётов
Возможность возобновления международных полетов из Российской Федерации с июля пока сохраняется. «Надежда пока жива», - заявил министр транспорта РФ Евгений Дитрих на встрече с журналистами.
По словам Дитриха, выпускать россиян в «бескрайние просторы мирового воздушного океана» можно будет только после того, как возникнет полная уверенность в безопасности авиаперевозок внутри страны, передает ТАСС. Как подчеркнул глава Минтранса, пока такой готовности нет.
Евгений Дитрих также озвучил цифры о состоянии дел в отечественной авиации. Перевозки десяти крупнейших авиакомпаний России в первой половине текущего года упали на 99,4% по сравнению с прошлым в связи с ситуацией с коронавирусом.
Министр также рассказал, что крупнейший российский авиаперевозчик, «Аэрофлот» сейчас разрабатывает план по привлечению финансирования в авиакомпанию.
Как отмечает RT, ранее «Коммерсант» сообщил, что заместитель Дитриха, руководитель Росавиации Александр Нерадько направил Роспотребнадзору и кабинету министров предложения о поэтапном снятии ограничений на международные полёты, начиная со стран СНГ.
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