Лучший в России водитель трамвая работает в Подмосковье
Подведены итоги всероссийского конкурса профессионального мастерства «Лучший водитель трамвая». За призовой фонд в 500 тысяч рублей в подмосковной Коломне боролись 36 лучших водителей трамваев из 27 городов России. Организаторами конкурса выступили Министерство транспорта РФ, ФБУ «Росавтотранс», НИИ автомобильного транспорта и МУП «Коломенский трамвай».
На протяжении трёх конкурсных дней профессионалы доказывали своё мастерство в управлении трамваями двух типов подвижного состава, приёмке трамвая перед выходом на линию, в знаниях ПДД и в культуре обслуживания пассажиров. Как рассказал первый заместитель главы Минтранса РФ Андрей Костюк, конкурс носит не только практическое, но и прикладное значение, так как во многих городах страны трамваи остаются весьма востребованным видом общественного транспорта.
«Целями конкурса являются, повышение роли и популяризация профессии водителя трамвая и совершенствование профессиональных знаний. Ежедневно в России свою жизнь и здоровье водителям трамваев доверяет около 4 миллионов человек», - напомнил Костюк.
По мнению жюри конкурса, самый непредсказуемый соревновательный элемент — это «Комфортное вождение», который сами участники называют «Не урони бабушку!». Для его проведения в салон ставится кукла в человеческий рост, которая не должна упасть во время заезда. Организаторы также рассказали, что трассу для конкурса проложили по улицам Коломны не случайно – в эти дни отмечается 75-летний юбилей основания трамвайного движения в этом городе, который является единственным в Московской области, сохранившим этот экологичный вид транспорта.
По итогам соревнований по сумме баллов нескольких конкурсов первое место завоевал водитель, для которого трасса была «родной» - Александр Пехов из Коломны. По его словам, к этой победе он шёл с 2015 года, принимая участие в аналогичных конкурсах в разных городах страны.
«Непосредственно к этому конкурсу я готовился в течение месяца. Это была и приёмка транспорта, и тренировки на трассе, и культура обслуживания. Конечно, хочется отметить поддержку моей семьи, коллег, руководства и всей Коломны. А что касается «призовых» (300 тысяч рублей – прим. НСН ), то об этом я вообще не думал – просто хотелось сделать праздник для коллег к юбилею депо и не подвести коллектив», - признался лучший водитель трамвая в России.
При этом Пехов отметил, что соперничество по всем дисциплинам конкурса было весьма серьёзное и участники проявили свои самые сильные качества, навыки и умения. Второе и третье места заняли водители из Санкт-Петербурга Илья Слядев и Артём Исхаков. В десятке лидеров также оказались вагоновожатые из Самары, Набережных Челнов, Ижевска, Новокузнецка и Нижнего Новгорода. Впервые в истории современной России в конкурсе принял участие водитель трамвая из нового субъекта – из Донецкой народной республики (город Мариуполь).
Конкурс организован Министерством транспорта Российской Федерации, Федеральным бюджетным учреждением «Агентство автомобильного транспорта», НИИ автомобильного транспорта и Администрацией города Коломна.
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