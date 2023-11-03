Лучший в России водитель трамвая работает в Подмосковье

На протяжении трёх конкурсных дней профессионалы доказывали своё мастерство в управлении трамваями двух типов подвижного состава, приёмке трамвая перед выходом на линию, в знаниях ПДД и в культуре обслуживания пассажиров. Как рассказал первый заместитель главы Минтранса РФ Андрей Костюк, конкурс носит не только практическое, но и прикладное значение, так как во многих городах страны трамваи остаются весьма востребованным видом общественного транспорта.

«Целями конкурса являются, повышение роли и популяризация профессии водителя трамвая и совершенствование профессиональных знаний. Ежедневно в России свою жизнь и здоровье водителям трамваев доверяет около 4 миллионов человек», - напомнил Костюк.