Лучший национальный парк в России отыскали на границе Москвы и области
Парк «Лосиный остров», расположенный на территории столицы и Подмосковья, был признан лучшим природным национальным парком для экологического туризма в стране, сообщает сайт «Подмосковье сегодня».
Рейтинг Аналитическое агентство ТурСтат. В основу исследований легли результаты анализа посещаемости и уникальности национальных парков.
Ранее НСН рассказала, что на 10 процентов больше россиян отправятся отдыхать за рубеж в этом году по сравнению с предыдущим годом. Эти данные сообщил НСН советник руководителя Ростуризма Дмитрий Горин. При этом внутренние направления для туризма выбирает большее количество граждан РФ.
«Если отметить лидеров продаж на предстоящий летний сезон, то здесь большое преимущество у российских курортов. Среди зарубежных лидирует Турция. По акциям раннего бронирования в этом году мы отмечали рост продаж, еще в феврале-марте. Стабильность курсов валют и все-таки незначительная коррекция в ценах позволила найти свой вариант путешествия. Все страны предлагают, в том числе, и бюджетные варианты путешествий. Это Греция, Болгария, Кипр, Тунис, ОАЭ, Италия, Испания, Черногория. Выбор очень большой, и в этом году мы отмечаем рост зарубежных поездок уже как минимум на 10 процентов по сравнению с прошлым годом», — рассказал собеседник НСН.
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