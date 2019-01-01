Общество

Лучший национальный парк в России отыскали на границе Москвы и области

5 июня16:15

Парк «Лосиный остров», расположенный на территории столицы и Подмосковья, был признан лучшим природным национальным парком для экологического туризма в стране, сообщает сайт «Подмосковье сегодня».

Рейтинг Аналитическое агентство ТурСтат. В основу исследований легли результаты анализа посещаемости и уникальности национальных парков.

Ранее НСН рассказала, что на 10 процентов больше россиян отправятся отдыхать за рубеж в этом году по сравнению с предыдущим годом. Эти данные сообщил НСН советник руководителя Ростуризма Дмитрий Горин. При этом внутренние направления для туризма выбирает большее количество граждан РФ.

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«Если отметить лидеров продаж на предстоящий летний сезон, то здесь большое преимущество у российских курортов. Среди зарубежных лидирует Турция. По акциям раннего бронирования в этом году мы отмечали рост продаж, еще в феврале-марте. Стабильность курсов валют и все-таки незначительная коррекция в ценах позволила найти свой вариант путешествия. Все страны предлагают, в том числе, и бюджетные варианты путешествий. Это Греция, Болгария, Кипр, Тунис, ОАЭ, Италия, Испания, Черногория. Выбор очень большой, и в этом году мы отмечаем рост зарубежных поездок уже как минимум на 10 процентов по сравнению с прошлым годом», — рассказал собеседник НСН.

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ФОТО: РИА Новости / Максим Блинов
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