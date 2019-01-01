Лучший национальный парк в России отыскали на границе Москвы и области

«Если отметить лидеров продаж на предстоящий летний сезон, то здесь большое преимущество у российских курортов. Среди зарубежных лидирует Турция. По акциям раннего бронирования в этом году мы отмечали рост продаж, еще в феврале-марте. Стабильность курсов валют и все-таки незначительная коррекция в ценах позволила найти свой вариант путешествия. Все страны предлагают, в том числе, и бюджетные варианты путешествий. Это Греция, Болгария, Кипр, Тунис, ОАЭ, Италия, Испания, Черногория. Выбор очень большой, и в этом году мы отмечаем рост зарубежных поездок уже как минимум на 10 процентов по сравнению с прошлым годом», — рассказал собеседник НСН.

