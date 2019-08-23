Власти не согласовали акции 31 августа из-за мероприятий ко Дню знаний
Власти российской столицы отказались согласовать политические акции, которые организаторы предполагали провести 31 августа. Отказ в Департаменте региональной безопасности и противодействия коррупции объяснили тем, что 31 августа и 1 сентября в Москве традиционно пройдут мероприятия, приуроченные ко Дню знаний.
Как и в предыдущие годы, школьников, студентов, а также их родителей ждёт насыщенная программа развлечений, среди которых - концерты, мастер-классы, выставки и экскурсии.
В связи с этим, заявителям отказано в организации акций в центре мегаполиса, отмечает АГН Москва.
Как уточнили в Департаменте, активистам было предложено провести мероприятия неделей ранее, в ближайшее воскресенье, 25 августа, на проспекте Академика Сахарова.
Однако инициаторы мероприятий не согласились на компромисс.
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