Власти не согласовали акции 31 августа из-за мероприятий ко Дню знаний

Власти российской столицы отказались согласовать политические акции, которые организаторы предполагали провести 31 августа. Отказ в Департаменте региональной безопасности и противодействия коррупции объяснили тем, что 31 августа и 1 сентября в Москве традиционно пройдут мероприятия, приуроченные ко Дню знаний.

Как и в предыдущие годы, школьников, студентов, а также их родителей ждёт насыщенная программа развлечений, среди которых - концерты, мастер-классы, выставки и экскурсии.