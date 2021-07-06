Любовь к Родине в процентах. Учителя не видят смысла в патриотическом воспитании

Минпросвещения РФ включило воспитание патриотизма в стандарты начального и основного общего образования. Новые стандарты будут действовать с 1-го по 9-й класс, начиная с 1 сентября 2022 года. На основе требований ведомства будут разрабатываться и редактироваться учебники и школьные программы.

Формальным и бессмысленным делом назвал воспитание патриотизма в школе в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» сопредседатель межрегионального профсоюза работников образования «Учитель» Всеволод Луховицкий.

«Это означает, что теперь бедным учителям во все свои рабочие программы по предмету нужно будет вписывать несколько бессмысленных строчек о том, как он специально воспитывает патриотизм. Это будет формальное, очковтирательское дело. Это все для тех, кто даже не представляет себе, как устроено образование, воспитание, школа, общение учителей с детьми. Никакого отдельного воспитания патриотизма не существует. Есть просто воспитание, которым занимается учитель в течение всей своей работы. Это чиновники придумали, что есть отдельно мероприятия по воспитанию, и что если я двадцать раз детям скажу: «любите Родину», то это будет воспитание патриотизма», - сказал он.

По словам Луховицкого, нынешнее воспитание патриотизма сродни коммунистическому воспитанию во время Советского Союза.

«Когда в 1979 году я начинал работать учителем, то точно так же в план работы классного руководителя вписывал "коммунистическое воспитание". Что это такое - никто не знал. Точно так же, как не знает, чем патриотическое воспитание отличается от какого-то другого. Это очередные игры чиновников или политиков. К школе, кроме дополнительной загрузки учителей, это отношения не имеет», - считает сопредседатель профсоюза «Учитель».

Луховицкий также выразил надежду, что в большинстве случаев до учеников «патриотическое воспитание» вообще не дойдет, потому что «большинство умных учителей просто не обратит на это внимание». Он добавил, что патриотизм – это чувство, которое нельзя воспитать.

«Нельзя воспитать чувства. Чувства – это то, что человек испытывает. Можно воспитать чувство любви к жене или к маме? Наверное, это бессмысленный разговор. Толстой в «Войне и мире» писал: «Скрытая теплота патриотизма». Нельзя оценить, насколько повысился или понизился уровень патриотизма. Это не то, что надо демонстрировать и считать в процентах», – отметил собеседник.

Ранее сообщалось, что учебники по истории под редакцией Владимира Мединского могут войти в массовое использование уже осенью 2021 года. Заслуженный учитель России, директор центра образования №109 города Москвы, учитель истории Евгений Ямбург в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» отметил, что, по его мнению, в этих учебниках будет много пропаганды.

