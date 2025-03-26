Любить, не пить и рожать: Вологодский губернатор рассказал, в чем смысл жизни

Смысл жизни в том, чтобы быть сильной и цельной личностью, а также придерживаться правильных смыслов, заявил губернатор Вологодской области Георгий Филимонов. Его слова приводит «Газета.Ru».

Глава региона подчеркнул, что цель жизни - «не растворить себя в стакане» и другом, разрушающим организм времяпровождении, а в том, чтобы быть одухотворенным и «исповедовать правильные смыслы».