Любить, не пить и рожать: Вологодский губернатор рассказал, в чем смысл жизни
Смысл жизни в том, чтобы быть сильной и цельной личностью, а также придерживаться правильных смыслов, заявил губернатор Вологодской области Георгий Филимонов. Его слова приводит «Газета.Ru».
Глава региона подчеркнул, что цель жизни - «не растворить себя в стакане» и другом, разрушающим организм времяпровождении, а в том, чтобы быть одухотворенным и «исповедовать правильные смыслы».
Также Филимонов поделился, что десять лет не употреблял алкоголь и за этот срок стал отцом нескольких дочек. В связи с этим губернатор призвал россиян создавать семьи и рожать детей.
Ранее Филимонов заявил, что намеренно не реагирует на слухи о том, что он якобы употребляет запрещенные вещества, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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