Губернатор Филимонов: Ограничение продажи алкоголя повысит рождаемость в 1,5-2 раза
Ограничение продажи алкоголя приведет к увеличению рождаемости в 1,5-2 раза за пять лет. Об этом в интервью изданию «Коммерсантъ» заявил губернатор Вологодской области Георгий Филимонов.
Глава региона привел в пример Чеченскую Республику, где алкоголь продается с 8 до 10 часов утра, а потребление алкоголя составляет 0,1 литра чистого спирта на душу в год. На фоне этого в республике самый высокий индекс рождаемости.
Филимонов добавил, что ограничение продажи алкоголя в Вологодской области нашло поддержку у министра здравоохранения России Михаила Мурашко.
Согласно данным Росстата, сегодня жители возглавляемого Филимоновым региона потребляют 10,5 литра чистого спирта на душу в год.
Ранее стало известно, что с начала года в России розничные продажи алкоголя обновили исторический максимум (с 2017 года). Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru