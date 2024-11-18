Губернатор Филимонов: Ограничение продажи алкоголя повысит рождаемость в 1,5-2 раза

Глава региона привел в пример Чеченскую Республику, где алкоголь продается с 8 до 10 часов утра, а потребление алкоголя составляет 0,1 литра чистого спирта на душу в год. На фоне этого в республике самый высокий индекс рождаемости.

Филимонов добавил, что ограничение продажи алкоголя в Вологодской области нашло поддержку у министра здравоохранения России Михаила Мурашко.

Согласно данным Росстата, сегодня жители возглавляемого Филимоновым региона потребляют 10,5 литра чистого спирта на душу в год.

Ранее стало известно, что с начала года в России розничные продажи алкоголя обновили исторический максимум (с 2017 года). Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

