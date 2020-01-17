Любимыми паролями россиян стали «пароль» и «любовь»
Топ самых популярных у россиян логинов и паролей в 2019 году остался неизменным. Чаще всего в России используют в качестве пароля «пароль», «йцукен» и «я», пишут «Известия» со ссылкой на занимающуюся кибербезопасностью компанию DeviceLock.
В десятку излюбленных кириллических пин-кодов также вошли «любовь», «привет», «наташа», «люблю», «максим», «андрей» и «солнышко», отмечается в материале.
Самые популярные пароли в мире также не изменились по сравнению с 2018 годом. Пользователи предпочитают простые сочетания клавиш – 123456, qwerty, 1q2w3e, 111111 и password.
Технический директор DeviceLock Ашот Оганесян предупреждает, что беспечность пользователей может привести не просто ко взлому электронной почты. Если мошенники проанализируют письма с оповещениями о регистрациях, они получат ключи от многих сервисов, включая данные платежных карт.
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