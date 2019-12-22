Любимые серьги Людмилы Зыкиной ушли с молотка
Любимые серьги народной артистки СССР, певицы Людмилы Зыкиной проданы на аукционе. За украшение с бриллиантами старинной огранки и природными сапфирами, оцененное в 1 миллион рублей, победитель торгов предложил 2 миллиона 300 тысяч рублей.
Также на аукционе за 1,2 миллиона рублей продано уникальное колье певицы. По семейной легенде, оно было создано для Зыкиной бакинскими мастерами по заданию президента Азербайджана (1993 - 2003 гг.) Гейдара Алиева.
На мемориальный аукцион с драгоценностями Зыкиной, который начался 22 декабря, в воскресенье, выставлены 63 предмета на сумму 5 миллионов рублей, уточняет РИА Новости.
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