Лоза разоткровенничался о своей пенсии

Российский певец и композитор Юрий Лоза назвал размер своей «базовой» пенсии, который составляет 12 тысяч рублей. Об этом музыкант рассказал в интервью «Вечерней Москве».

Юрий Лоза отметил, что его основной доход - гонорары за музыкальные композиции и тексты песен. Также он получает «авторские» за публикации в различных изданиях. Именно из-за гонораров певец не получает надбавки, как многие пенсионеры. Лоза вспомнил, что недавно пенсия повысилась на 900 рублей из-за «какого-то перерасчета».