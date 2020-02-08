Лоза разоткровенничался о своей пенсии
Российский певец и композитор Юрий Лоза назвал размер своей «базовой» пенсии, который составляет 12 тысяч рублей. Об этом музыкант рассказал в интервью «Вечерней Москве».
Юрий Лоза отметил, что его основной доход - гонорары за музыкальные композиции и тексты песен. Также он получает «авторские» за публикации в различных изданиях. Именно из-за гонораров певец не получает надбавки, как многие пенсионеры. Лоза вспомнил, что недавно пенсия повысилась на 900 рублей из-за «какого-то перерасчета».
Ранее артист сообщал, что величина его пенсии – девять тысяч рублей.
НСН писала о том, что ведущая и руководитель юмористической программы «Аншлаг» Регина Дубовицкая рассказала, что ее пенсия составляет 16 тысяч рублей. Ее коллега по цеху Евгений Петросян заявил, что пенсии в 20 тысяч рублей ему вполне хватает.
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