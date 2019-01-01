Лоза: Никакой Шнур не сделает меня импотентом!

Руководитель уральского Центра по предотвращению социальных и природных чрезвычайных ситуаций Геннадий Чеурин Сергея Шнурова в разжигании гражданской войны. В интервью изданию Daily Storm он заявил все творчество музыканта направлено на то, чтобы распространить среди россиян импотенцию. По словам Чеурина, пострадавшие таким образом от творчества группы люди захотят самоутвердиться в войне, развязав гражданскую бойню. «Концерты "Ленинграда" — прямая методика отъема мужской родовой силы, и это пора остановить!» - заявил он.

Певец Юрий Лоза в эфире НСН не поверил в злодейские сверхспособности лидера группы «Ленинград». По его словам, людям, которым нравится творчество Шнурова, и так уже мало чего поможет.

«Я не согласен с этим заявлением. Что может сделать Шнуров? Как он отнимет эту потенцию? Импотенция случается от плохой еды, плохой экологии, от нервов, переживаний, безденежья, но не от Шнурова. Это все настолько притянуто за уши. Как может Шнуров готовить гражданскую войну? Интеллигентные люди на его концерты не ходят, музыку его не слушают. А быдло как слушало, так и слушает. Музыка быдлячая, тексты быдлячие, помойный мат. Шнуров ассоциирует себя с тем, кто может [помочиться] на первый ряд. А люди туда покупают самые дорогие билеты. Значит, им это надо, значит, он выполняет какую-то функцию, значит, они хотят, чтобы [на них помочились], обматерили, чтобы их смешали с [нечистотами]. Почему их надо лишать такого удовольствия? Но это никаким образом не связано с разжиганием национальной или гражданской розни. И уж конечно, Шнуров не способен сделать никого импотентом. Как он меня, например, сделает импотентом? Я мужчина в расцвете сил, мне всего 65, как Шнуров может повлиять на мою потенцию?» - рассмеялся он.