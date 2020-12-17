«Лояльный к власти человек». Путин об аресте Фургала

Президент России Владимир Путин ответил на вопрос об аресте и обвинениях бывшего губернатора Хабаровского края, члена ЛДПР Сергея Фургала.

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«Он представитель известной партии, которая его поддерживала и поддерживает до сих пор. У меня с ним были добрые отношения, он был вполне лояльный к федеральной власти человек. Никаких проблем с ним не возникало. На мой взгляд, он работал вполне исправно и старался как руководитель региона. Но обвинения в его адрес очень тяжелые, как члена ОПГ, которая занималась устранением конкурентов. Там речь идет об убийствах людей», - отметил глава государства.

Большая пресс-конференция президента России началась в полдень. В прошлом году пресс-конференция продлилась более четырех часов.

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ФОТО: Kremlin.ru
ТЕГИ:Пресс-конференция Путина
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