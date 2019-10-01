Лоукостер Wizz Air запускает ежедневные рейсы из Лондона в Петербург и Москву
1 октября 201901:07
Европейский лоукостер Wizz Air запустит ежедневные прямые рейсы из Лондона в два крупнейших российских города – Петербург и Москву. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на сообщение авиакомпании.
Отмечается, что принимать и отправлять рейсы Wizz Air в Москве будет аэропорт Внуково. В день будет осуществляться по одному рейсу туда и обратно.
По данным агентства, цены на билет в одну сторону стартуют от 29,99 евро.
Ранее сообщалось, что лоукостеры Европы Ryanair, EasyJet и WizzAir подали заявки на полеты в Россию.
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