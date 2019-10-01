Лоукостер Wizz Air запускает ежедневные рейсы из Лондона в Петербург и Москву

Европейский лоукостер Wizz Air запустит ежедневные прямые рейсы из Лондона в два крупнейших российских города – Петербург и Москву. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на сообщение авиакомпании.

Отмечается, что принимать и отправлять рейсы Wizz Air в Москве будет аэропорт Внуково. В день будет осуществляться по одному рейсу туда и обратно.

По данным агентства, цены на билет в одну сторону стартуют от 29,99 евро.

Ранее сообщалось, что лоукостеры Европы Ryanair, EasyJet и WizzAir подали заявки на полеты в Россию.







