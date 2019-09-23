Европейские лоукостеры Ryanair, EasyJet и WizzAir подали заявки на полеты в Россию

Европейские бюджетные авиакомпании Ryanair EasyJet и Wizz Air представили планы маршрутных сетей для полетов из международного аэропорта Пулково в Санкт-Петербурге, сообщает РБК со ссылкой на генерального директора ООО "Воздушные ворота северной столицы" Леонида Сергеева.

Правительство в тестовом режиме предоставит аэропорту седьмую степень "свободы воздуха". Седьмая степень «свободы воздуха» (или «открытого неба») позволяет перевозить пассажиров и грузы между двумя странами без посадки в стране регистрации перевозчика. ВВСС направили в Минтранс сетку маршрутов в 33 страны. При этом оператор аэропорта "Пулково" не исключает, что компаний, которые отреагируют на введение системы «свободы воздуха», которая позволяет летать в третьи страны, будет больше.



По планам ВВСС, бюджетные лоукостеры могут привлечь в Санкт-Петербург порядка 6 млн дополнительных туристов в год. К 2025 году ожидается прирост пассажиров из Германии, Франции, Великобритании, Италии и Испании.



По итогам 2018 года из Пулково за границу вылетели 7 млн пассажиров, за I полугодие 2019 года их число составило 3,2 млн.

