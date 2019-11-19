В АТОР назвали среднюю цену на новогодние туры

В пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» проходит брифинг исполнительного директора Ассоциации туроператоров России Майи Ломидзе на тему: «Новогодние каникулы 2020. Что выбирают россияне?»

Дед Мороз или Санта-Клаус, почти 70% россиян, опрошенных одним из сервисов путешествий, заявили, что проведут новогодние каникулы вне дома.

Исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе отметила, что в нынешнем году бюджетные цены с чартерным перелётом, но без экскурсий, ниже, чем в прошлом году в этот период.

«Средняя цена продаваемых туров практически на всех экзотических направлениях, за исключением Турции из-за того, что там меньше перелёт, и чуть-чуть за ОАЭ, порядка 75 – 80 тысяч рублей. Это неделя, размещение 3 звезды, с завтраком или системой «всё включено»», - отметила Ломидзе.

В Турции можно отдохнуть на этих же условиях за 35 – 40 тысяч рублей – это условно-продаваемая цена, подчеркнула Ломидзе, говоря о самом бюджетном отдыхе на Новый год.

Ранее Ломидзе в ходе брифинга в НСН отметила, что спрос на новогодний отдых россиян ныне сенсационно увеличился.



