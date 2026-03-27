Эйсмонт: Рассматривается возможность встречи Лукашенко с Трампом

Пресс-секретарь президента Белоруссии Наталья Эйсмонт рассказала о возможной встрече лидера республики Александра Лукашенко с президентом США Дональдом Трампом. Об этом она заявила в беседе с ТАСС.

По ее словам, такая возможность «рассматривается», пишет RT.

«Президент будет рад обсудить с президентом США вопросы международной повестки и двусторонних отношений», - подчеркнула Эйсмонт.

Ранее стало известно, что власти США рассматривают возможность пригласить Лукашенко на встречу с Трампом в Белом доме или резиденции Мар-а-Лаго.

