Эйсмонт: Рассматривается возможность встречи Лукашенко с Трампом
27 марта 202612:32
Пресс-секретарь президента Белоруссии Наталья Эйсмонт рассказала о возможной встрече лидера республики Александра Лукашенко с президентом США Дональдом Трампом. Об этом она заявила в беседе с ТАСС.
По ее словам, такая возможность «рассматривается», пишет RT.
«Президент будет рад обсудить с президентом США вопросы международной повестки и двусторонних отношений», - подчеркнула Эйсмонт.
Ранее стало известно, что власти США рассматривают возможность пригласить Лукашенко на встречу с Трампом в Белом доме или резиденции Мар-а-Лаго.
Горячие новости
- СМИ: Актрису Ханде Эрчел задержали в аэропорту Стамбула
- «Невесты – экстремисты?»: Платную примерку свадебных платьев в салонах сочли странной
- «Не хватает веры в себя»: Почему женщины в России не хотят рожать
- Песков опроверг информацию, что Сечин предложил идею о взносах для СВО
- Эйсмонт: Рассматривается возможность встречи Лукашенко с Трампом
- Психолог раскрыла, как избежать давления на женщин при обсуждении беременности
- Фильм «Емельяненко» получил гран-при фестиваля «Неизвестная Россия»
- Таксисты заявили, что квоты на электроавто добьют отрасль
- МЧС РФ передало Ирану 313 тонн медикаментов
- Названы города, жители которых стали чаще ходить в театры