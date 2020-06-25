Лолита потребовала выселить экс-мужа из ее московской квартиры

Как рассказал «МК» адвокат Сергей Жорин, исполнительница обосновывает свое требование тем, что Иванов не живет в квартире и не оплачивает счета за коммунальные услуги. При этом мужчина много раз обещал сняться с регистрационного учета, однако так и не сделал этого.



Лолита и Иванов расстались еще в прошлом году, однако официально их брак был расторгнут только в апреле 2020 года, сообщает «Утро.ру». При этом бывшие супруги не стали делить имущество, так как перед свадьбой заключили брачный контракт.



Сама певица впоследствии рассказала, что Иванов неоднократно приходил домой сильно пьяным и избитым. Она отметила, что он нуждается в «специальном лечении», писал портал NEWS.ru

