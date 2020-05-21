Пятый муж Лолиты попал в больницу с тяжелой травмой лица

Пятый супруг певицы Лолиты Милявской Дмитрий Иванов попал в больницу с тяжелыми травмами. Не исключено, что ему понадобится помощь челюстно-лицевого хирурга.

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Госпитализацией тренера по по игре в сквош уже заинтересовались правоохранительные органы. По неподтвержденным данным, Иванова могли сильно избить, по другим данным — он угодил в ДТП.

Сейчас к бывшему супругу певицы пускают только самых близких людей, в том числе его новую спутницу — Ольгу Кулиеву, утверждает издание teleprogramma.pro.

Стоит отметить, что Иванов и Милявская развелись в конце апреля этого года, причем процесс расторжения брака сопровождался скандалами. К примеру, адвокат певицы Сергей Жорин назвал Иванова «серийным альфонсом». При этом в браке Лолита и Дмитрий Иванов прожили девять лет, сообщают «Дни.ру».

Сам Иванов вскоре после развода заявил, что совместные годы с певицей - «худшее, что с ним происходило». Он обвинил экс-супругу в том, что она продолжает вести неправильный образ жизни, употреблять алкоголь, неправильно питаться и курить, передает РИА ФАН.

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Фото: facebook.com/LolitaMilyavskaya
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