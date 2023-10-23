С начала 2023 года на станции «Маяковская» поженились 20 пар
Три новые семьи было создано на станции «Маяковская» в Москве 22 октября, с начала года на самой романтичной станции метро зарегистрировали свои отношения 20 пар. Об этом заявила заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
«Несмотря на неординарность площадки и ночное время бракосочетания, во время церемонии соблюдаются все традиционные элементы. Вестибюль станции украшается свадебным декором, гости приветствуют пару под марш Мендельсона, звучит речь ведущей, молодожены ставят подписи в записи акта и обмениваются кольцами», – поделилась вице-мэр.
Возможность продолжить свои связанные с метро истории любви и зарегистрировать брак на станции «Маяковская» появилась у москвичей в 2021 году. Церемонии проводятся с 2 до 3 часов ночи, чтобы не мешать пассажиропотоку метрополитена. В вестибюле станции устанавливают свадебную арку, стойки для колец, на пути приезжают составы «Номерной» и «Москва-2020». Последний поезд становится местом для фотосессии. Для регистрации на «Маяковской» необходимо лично подать заявление во Дворце бракосочетания №1 и оплатить госпошлину (350 рублей).
В Москве молодоженам доступно более 30 выездных площадок для бракосочетания, в том числе особняки и усадьбы, башни Москва-Сити, стадион, «Москвариум», колесо обозрения на ВДНХ. Список площадок и подробная информация представлена на сайте спецпроекта «Новые адреса счастья» на портале mos.ru. Заявление о заключении брака в необычной локации можно подать во дворцах бракосочетания, центрах госуслуг «Мои Документы», на порталах «Госуслуги» или mos.ru.
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