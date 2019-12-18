Лиза Пескова возмутилась хамством россиян за границей
Дочь пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова Елизавета пожаловалась на неподобающее поведение россиян за границей. Она заявила в соцсетях, что соотечественники за рубежом ведут себя по-хамски и проявляют отсутствие воспитания.
В частности, она рассказала на жалобу своей парижской подруги, которой не повезло оказаться соседской русских "соседей-патимейкеров". Каждые выходные россияне закатывают шумные вечеринки и игнорируют просьбы вести себя тише.
При этом в Париже действует закон, который запрещает шуметь в многоквартирных домах после 22 часов по будням и до полуночи в выходные, сообщает «Свободная пресса».
Отметим, что в начале года Лиза Пескова устроилась на стажировку к депутату Европейского парламента Эмерику Шопраду.Ее отец Дмитрий Песков заявил, что не видит в этом ничего предосудительного, передает RT.
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