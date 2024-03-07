Ливанов уличил во «вранье» дочь Миронова о его антисоветизме

Друзья и коллеги Андрея Миронова опровергли точку зрения родной дочери актёра Марии Мироновой о его антисоветских настроениях. Эта тема уже некоторое время будоражит сетевое сообщество.

Марию спросили, почему она уже Народная артистка России, а её отцу не давали звания Народного артиста СССР. В ответ она написала, что он не хотел его получать, поскольку «не очень верил» в Советский Союз.

Андрею Миронову 7 марта исполнилось бы 83 года. По этому случаю AIF.Ru поинтересовался у его знакомых о политических взглядах актёра. Так, друг Миронова Василий Ливанов отметил, что никогда не слышал от него никаких антисоветских заявлений. «Маша Миронова просто врет», — заявил исполнитель роли Шерлока Холмса.