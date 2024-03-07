Ливанов уличил во «вранье» дочь Миронова о его антисоветизме
Друзья и коллеги Андрея Миронова опровергли точку зрения родной дочери актёра Марии Мироновой о его антисоветских настроениях. Эта тема уже некоторое время будоражит сетевое сообщество.
Марию спросили, почему она уже Народная артистка России, а её отцу не давали звания Народного артиста СССР. В ответ она написала, что он не хотел его получать, поскольку «не очень верил» в Советский Союз.
Андрею Миронову 7 марта исполнилось бы 83 года. По этому случаю AIF.Ru поинтересовался у его знакомых о политических взглядах актёра. Так, друг Миронова Василий Ливанов отметил, что никогда не слышал от него никаких антисоветских заявлений. «Маша Миронова просто врет», — заявил исполнитель роли Шерлока Холмса.
Заслуженный артист РФ Владимир Долинский дружил с Мироновым и играл с ним в театре Сатиры. Он вспомнил, как Андрей Миронов устроил банкет по случаю получения звания Народного артиста РСФСР. По оценке Долинского, Миронов был достаточно разумный, в меру тщеславный человек, абсолютно вписывался в ту систему.
Заслуженный артист РФ Борис Галкин также вместе с Мироновым играл в театре Сатиры. Он отметил, что Андрей был народным в прямом смысле слова, — его все знали и любили.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru