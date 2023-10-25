Литва выразила протест России из-за снятия памятного знака епископу Рейнису

Министерство иностранных дел Литвы выразило протест России из-за демонтажа памятной таблички с именем католического архиепископа Мечисловаса Рейниса во Владимире. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

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В МИД вызвали временного поверенного в делах РФ Александра Елкина. Литовская сторона потребовала восстановить памятный знак, отмечает РЕН ТВ.

Как отмечал глава Владимира Дмитрий Наумов, мемориал иностранцам на Князь-Владимирском кладбище, на котором было в том числе имя Рейниса, установили незаконно. Градоначальник подчеркнул, что сейчас на кладбище ведется реставрация.

Рейнис занимался церковной деятельностью, а также в 1925-1926 годах занимал пост министра иностранных дел Литвы. Дипломатическая карьера архиепископа прекратилась после военного переворота и смены власти, отмечает телеканал «360».

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ФОТО: РИА Новости
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