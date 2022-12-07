Литва вслед за Латвией прекратит вещание «Дождя»

Литва прекратит вещание телеканала «Дождь» (признан в России иностранным агентом). Такое решение приняла Литовская комиссия по радио и телевидению (ЛКРТВ), оно связанно с тем, что отозванная лицензия Латвии давала право вещания телеканалу также Евросоюзе, России, США и других странах.

В ЛКРТВ пояснили, что «Дождь» был включен в список программ, ретранслируемых предоставляющими услуги в Латвии вещателями телепрограмм. После аннулирования лицензии на вещание «Дождя» он с четверга перестанет быть доступен и в Литве, передает портал Delfi.