Литва вслед за Латвией прекратит вещание «Дождя»

Литва прекратит вещание телеканала «Дождь» (признан в России иностранным агентом). Такое решение приняла Литовская комиссия по радио и телевидению (ЛКРТВ), оно связанно с тем, что отозванная лицензия Латвии давала право вещания телеканалу также Евросоюзе, России, США и других странах.

В ЛКРТВ пояснили, что «Дождь» был включен в список программ, ретранслируемых предоставляющими услуги в Латвии вещателями телепрограмм. После аннулирования лицензии на вещание «Дождя» он с четверга перестанет быть доступен и в Литве, передает портал Delfi.

Гендиректор «Дождя»* попросила вернуться уволенного журналиста Коростелева

Лицензию на вещание «Дождя» латвийские власти аннулировали накануне, 6 декабря. Поводом стали слова ведущего телеканала Алексея Коростелева, произнесенные в эфире, которые истолковали как признание в оказании помощи российским военным. Коростелева «Дождь» сначала уволил, вслед за ним ушли еще несколько сотрудников канала. Затем гендиректор «Дождя» Наталья Синдеева (признана Минюстом РФ физлицом-иноагентом) призналась, что его увольнение было ошибкой и попросила бывших сотрудников вернуться.

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ФОТО: РИА Новости / Наталья Селиверстова
ТЕГИ:ТелеканалыЛитваДождь
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