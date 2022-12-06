Гендиректор «Дождя»* попросила вернуться уволенного журналиста Коростелева

Гендиректор телеканала «Дождь» (признан в РФ СМИ-иноагентом) Наталья Синдеева (признана иноагентом в России) пообещала вернуть часть сотрудников телеканала.

Она опубликовала эмоциональное видео, в котором попросила вернуться уволенного Алексея Коростелева и других сотрудников, которые ушли по собственному желанию.

Также она извинилась перед зрителями.