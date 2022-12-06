Гендиректор «Дождя»* попросила вернуться уволенного журналиста Коростелева
Гендиректор телеканала «Дождь» (признан в РФ СМИ-иноагентом) Наталья Синдеева (признана иноагентом в России) пообещала вернуть часть сотрудников телеканала.
Она опубликовала эмоциональное видео, в котором попросила вернуться уволенного Алексея Коростелева и других сотрудников, которые ушли по собственному желанию.
Также она извинилась перед зрителями.
Накануне Национальный совет по электронным СМИ Латвии принял решение аннулировать лицензию на вещание телеканала.
Ранее латвийские власти возбудили против «Дождя» административное дело из-за эфира, в котором ведущий Алексей Коростелев заявил о помощи российским военным в зоне спецоперации. Позже Коростелев был уволен. Глава Минобороны Латвии Артис Пабрикс заявлял, что редакцию телеканала выдворят из республики, а сотрудникам аннулируют вид на жительство.
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