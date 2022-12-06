Гендиректор «Дождя»* попросила вернуться уволенного журналиста Коростелева

Гендиректор телеканала «Дождь» (признан в РФ СМИ-иноагентом) Наталья Синдеева (признана иноагентом в России) пообещала вернуть часть сотрудников телеканала.

Она опубликовала эмоциональное видео, в котором попросила вернуться уволенного Алексея Коростелева и других сотрудников, которые ушли по собственному желанию.

Также она извинилась перед зрителями.

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Накануне Национальный совет по электронным СМИ Латвии принял решение аннулировать лицензию на вещание телеканала.

Ранее латвийские власти возбудили против «Дождя» административное дело из-за эфира, в котором ведущий Алексей Коростелев заявил о помощи российским военным в зоне спецоперации. Позже Коростелев был уволен. Глава Минобороны Латвии Артис Пабрикс заявлял, что редакцию телеканала выдворят из республики, а сотрудникам аннулируют вид на жительство.

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ФОТО: РИА Новости
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