СМИ: Власти Финляндии разрешили въезд автомобилям с регистрацией в России
Власти Финляндии не намерены конфисковывать автомобили с российской регистрацией при въезде в страну, сообщает финский телерадиоканал Yle со ссылкой на МИД республики.
Отмечается, что в соответствии с ранее распространенными разъяснениями Еврокомиссии, конфискация машин их владельцам не грозит, въезд в срану разрешён, а отличные от данной информации сообщения в СМИ «не соответствуют действительности».
«Если будет принято другое решение, то мы объявим о нем заблаговременно», - предупредила Пиа Сариваара, возглавляющая отдел МИД Финляндии, отвечающий за соблюдение санкций.
Ранее представитель Еврокомиссии Даниэл Шеридан Ферри пояснил, что страны Евросоюза могут не конфисковывать личные вещи россиян, въезжающих на территорию содружества, даже если такие наименования вход в список запрещенных для импорта из-за санкций, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru