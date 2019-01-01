Лицензированный магазин и дневное время. Правила покупки легального алкоголя
Глава Центра исследований федерального и регионального рынков алкоголя Вадим Дробиз рассказал НСН, в какое время суток не стоит покупать алкоголь.
Роспотребнадзор на своем сайте опубликовал сегодня, 23 июня, правила безопасной покупки алкоголя. Специалисты надзорного ведомства советуют приобретать спиртное только в лицензированных магазинах, обращать внимание на этикетку, пользоваться бесплатным мобильным приложением «АнтиКонтрафакт Алко» для проверки легальности конкретной бутылки.
Глава Центра исследований федерального и регионального рынков алкоголя Вадим Дробиз в эфире НСН согласился с рекомендациями Роспотребнадзора и дополнил правила безопасных покупок алкоголя.
«Главное правило одно: есть легальные правила продажи, есть легальные, лицензированные, продавцы – пользуйтесь ими. И будет вам счастье! Потребитель вообще не должен задумываться о каких-то там пробках, этикетках, клее, литраже. Это проблема государства и бизнеса. Пусть государство контролирует бизнес так, чтобы все было нормально. Потребитель должен прийти в магазин, выбрать понравившуюся ему продукцию – по виду или, в крайнем случае, по составу, не пользуясь никакими приложениями и прочей ерундой, и оплатить его. Все!» - считает эксперт.
Вадим Дробиз напомнил, что в магазине, имеющем лицензию на продажу алкоголя, контрафакт выявят на кассе и не смогут продать потребителю.
«Есть минимальные розничные цены, по которым можно ориентироваться на качество продукта. Но и об этом не надо задумываться, если вы пришли в лекальный розничный магазин. Легальность продукции проверяется автоматически на кассе, когда пробивается чек. Если проверку на подлинность продукт не прошел, есть еще какие-то проблемы, вам просто не смогут продать бутылку», - отметил собеседник НСН.
По его мнению, потребитель с зарплатой 20 тысяч рублей и выше «чистыми» может пользоваться легальной розничной торговлей алкогольной продукцией. И наоборот, нелегальной суррогатной продукцией и нелегальными точками продаж пользуются те, чья зарплата ниже, потому что и цены там тоже в два-четыре раза меньше. Эксперт также категорически не советует приобретать алкоголь в Сети.
«В Интернете покупать алкоголь нельзя, потому что это, во-первых, нелегальный канал, во-вторых, 75% продукции – суррогат! Чтобы избежать покупки контрафакта, не приобретать алкоголь в ночное время. Потому что легальные торговые точки работают до 23:00, в некоторых регионах – до 20:00-22:00. Но в ночное время вам могут без кассового чека запросто продать нелегальную продукцию!» - заявил Вадим Дробиз.
Ранее глава Центра исследований федерального и регионального рынков алкоголя в эфире НСН объяснил, почему не верит статистике Минздрава о двукратном снижении потребления алкоголя в России.
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