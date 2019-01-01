Эксперт: Статистика алкоголя не учитывает паленую водку и демографическую катастрофу
Глава Центра исследований федерального и регионального рынков алкоголя в эфире НСН объяснил, почему не верит статистике Минздрава.
Потребление алкоголя в России за последние годы сократилось почти вдвое, с 18 литров в 2011 году до 9,3 литра в 2018 году. Об этом заявила глава Минздрава России Вероника Скворцова. По По ее словам, это стало следствием инициатив Минздрава по снижению доступности алкоголя и формированию здорового образа жизни.
Глава Центра исследований федерального и регионального рынков алкоголя Вадим Дробиз в эфире НСН объяснил, почему не верит статистике Минздрава.
«Примерно восемь лет назад вся нелегальная водка продавалась в легальной рознице. Потом ее оттуда достали и перевели в нелегальный рынок. Потребление нелегальной водки никак не учитывается. Что касается сокращения потребления, то за последние 10-11 лет примерно на 30% сократилось потребление пива. Причина простая – демографическая ситуация: у нас молодежи от 18 до 29 лет в два раза меньше, чем 10 лет назад. А пиво – напиток молодежный. Поэтому если Минздрав делил на все население в 2011-м и в 2018-м, то это абсолютно некорректно. Тогда надо делить на алкогольно-активное население от 18 до 55 лет. И думаю, что такой большой разницы не будет. А в крепком алкоголе, если учитывать нелегальную продукцию, вообще разницы нет», - отметил эксперт.
Ранее Росалкогольрегулирование выяснило, что почти треть водки на российском рынке в 2018 году оказалась нелегальной.
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