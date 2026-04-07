Эпоха страз и накладных ресниц: Лисовец назвал бренд Diesel провинциальным китчем
Бренд Diesel Адриано Гольдшмидта ассоциируется с кричащей безвкусицей из прошлого, заявил НСН Владислав Лисовец.
Diesel – это настоящий бренд и имя, но только для определенной части молодежи, которая хочет быть яркой и кричащей, рассказал эксперт моды, теле- и радиоведущий Владислав Лисовец в беседе с НСН.
Накануне скончался сооснователь марки джинсов Diesel Адриано Гольдшмидт, ему было 82 года. Гольдшмида, как пишут СМИ, считали «крестным отцом денима» – за вклад в превращение джинсов из рабочей одежды в элемент высокой моды. Лисовец рассказал, как создатель культовых коллекций повлиял на молодежь.
«Конечно, он внес свой вклад, это настоящий бренд, имя и джинсы, которые все помнят, особенно в 2000-х. В этот период в России был пик этого бренда, он ассоциировался с модой и молодежью, не с достатком. Кроме джинсовой одежды ничего в голову больше не приходит, это исключительно молодежный стиль. Этот бренд сейчас носят, но это бренд-китч, он завоевал популярность у особой категории людей. Это блогеры, длинные ногти, короткая юбка, обувь на шнуровке. Отчасти это сейчас тренд, но парижскую модницу с сумкой Diesel вы точно не встретите. Это, скорее всего, будет гранж или андеграунд», - рассказал он.
Лисовец также отметил, что создателям удалось «перезапустить» бренд, играя на ностальгии.
«Сейчас они раскрутили свой логотип заново для детей из 2000-х….Это ремни с пряжками, сумки с пряжками, их покупателям сейчас 20-25, они выросли на этом. Но увидеть на модном показе кого-то с этим брендом не получится. Это кукольные девочки, немного провинциальная мода, яркая, кричащая, как телефон со стразами и наклеенные ресницы», - добавил собеседник НСН.
Гольдшмидт сыграл важную роль в создании Diesel и становлении предпринимателя Ренцо Россо. В 1976 году Россо начал работать в компании Moltex, принадлежавшей Гольдшмиду, а уже в 1978 году они вместе основали новый бренд. Спустя несколько лет, в 1985 году, Россо стал единственным владельцем компании.
По данным газеты Repubblica, Гольдшмидта также называли «гуру денима». Помимо Diesel, он участвовал в разработке и развитии других известных брендов, включая Replay, Gap и собственную марку AG Jeans.
