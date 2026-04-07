«Конечно, он внес свой вклад, это настоящий бренд, имя и джинсы, которые все помнят, особенно в 2000-х. В этот период в России был пик этого бренда, он ассоциировался с модой и молодежью, не с достатком. Кроме джинсовой одежды ничего в голову больше не приходит, это исключительно молодежный стиль. Этот бренд сейчас носят, но это бренд-китч, он завоевал популярность у особой категории людей. Это блогеры, длинные ногти, короткая юбка, обувь на шнуровке. Отчасти это сейчас тренд, но парижскую модницу с сумкой Diesel вы точно не встретите. Это, скорее всего, будет гранж или андеграунд», - рассказал он.

Лисовец также отметил, что создателям удалось «перезапустить» бренд, играя на ностальгии.

«Сейчас они раскрутили свой логотип заново для детей из 2000-х….Это ремни с пряжками, сумки с пряжками, их покупателям сейчас 20-25, они выросли на этом. Но увидеть на модном показе кого-то с этим брендом не получится. Это кукольные девочки, немного провинциальная мода, яркая, кричащая, как телефон со стразами и наклеенные ресницы», - добавил собеседник НСН.

Гольдшмидт сыграл важную роль в создании Diesel и становлении предпринимателя Ренцо Россо. В 1976 году Россо начал работать в компании Moltex, принадлежавшей Гольдшмиду, а уже в 1978 году они вместе основали новый бренд. Спустя несколько лет, в 1985 году, Россо стал единственным владельцем компании.

По данным газеты Repubblica, Гольдшмидта также называли «гуру денима». Помимо Diesel, он участвовал в разработке и развитии других известных брендов, включая Replay, Gap и собственную марку AG Jeans.

