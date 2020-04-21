Лишние цифровые пропуска в Москве будут аннулированы

Лишние цифровые пропуска, оформленные одним гражданином для перемещения по Москве, будут аннулированы. Об этом сообщает официальный канал оперативного штаба Москвы по ситуации с коронавирусом в Telegram.

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Сообщение об отмене действия пропуска придет на телефон или электронную почту, которая была указана при регистрации. Пока что действуют все выданные пропуска, но затем "дубли" будут аннулированы, чтобы у каждого физлица был один действительный документ.

Оперштаб также указал на то, что заявки на выдачу пропусков будут проверяться, и те из них, что оформлены с грубыми ошибками, а также с указанием недостоверных данных, будут аннулированы. Выборочную проверку пройдут и те пропуска, которые оформлены дл личных целей - например, поход к врачу. В Оперштабе призвали москвичей быть внимательнее и проверять все личные данные, вводимые в форму.

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ФОТО: РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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