Лишние цифровые пропуска в Москве будут аннулированы
Лишние цифровые пропуска, оформленные одним гражданином для перемещения по Москве, будут аннулированы. Об этом сообщает официальный канал оперативного штаба Москвы по ситуации с коронавирусом в Telegram.
Сообщение об отмене действия пропуска придет на телефон или электронную почту, которая была указана при регистрации. Пока что действуют все выданные пропуска, но затем "дубли" будут аннулированы, чтобы у каждого физлица был один действительный документ.
Оперштаб также указал на то, что заявки на выдачу пропусков будут проверяться, и те из них, что оформлены с грубыми ошибками, а также с указанием недостоверных данных, будут аннулированы. Выборочную проверку пройдут и те пропуска, которые оформлены дл личных целей - например, поход к врачу. В Оперштабе призвали москвичей быть внимательнее и проверять все личные данные, вводимые в форму.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
52 763+5 642 / сут.
Умерли
456+51 / сут.
Выздоровели
3 873+427 / сут.
- Губернатор Подмосковья допустил продление режима самоизоляции в мае
- Кадыров побрился налысо из-за закрытых парикмахерских
- В Британии вакцину от COVID-19 начнут испытывать на людях 23 апреля
- ОПЕК созывает экстренное совещение из-за катастрофы на рынке нефти
- Коронавирус выявлен у пациентов и медиков онкодиспансера Белгорода
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru