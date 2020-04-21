Лишние цифровые пропуска в Москве будут аннулированы

Сообщение об отмене действия пропуска придет на телефон или электронную почту, которая была указана при регистрации. Пока что действуют все выданные пропуска, но затем "дубли" будут аннулированы, чтобы у каждого физлица был один действительный документ.

Оперштаб также указал на то, что заявки на выдачу пропусков будут проверяться, и те из них, что оформлены с грубыми ошибками, а также с указанием недостоверных данных, будут аннулированы. Выборочную проверку пройдут и те пропуска, которые оформлены дл личных целей - например, поход к врачу. В Оперштабе призвали москвичей быть внимательнее и проверять все личные данные, вводимые в форму.

