Лишить ребенка родителей за выход на митинг
Исковое заявление прокуратуры о лишении родительских прав супружеской пары, пришедшей на несанкционированную акцию 27 июля с годовалым ребенком, зарегистрировал Перовский районный суд Москвы
В ближайшие пять дней суду предстоит либо принять иск к рассмотрению, либо отказать в этом, - отмечает РБК. Инициатор иска, прокуратура Москвы, обосновала требование тем, что «в ходе митинга родители передали малолетнего ребенка третьему лицу, что подвергло опасности здоровье и жизнь мальчика, а также повлекло причинение ему физического и морального вреда».
Правозащитники и общественные деятели выступили категорически против инициативы столичной прокуратуры о лишении родительских прав пары, пришедшей с ребенком на митинг. Так, уполномоченный по правам ребенка в Москве Евгений Бунимович заявил «Интерфаксу», что следует не лишать родительских прав, а «надо работать с этой семьей, чтобы в дальнейшем они не подвергали ребенка риску»:
«Недопустимо в любой политической ситуации шантажировать детьми. Недопустимо и в этой», - указал омбудсмен, добавив, что ситуация находится у него на контроле.
Между тем, требование прокуратуры о лишении пары родительских прав с точки зрения закона не имеет под собой оснований, - заявил в эфире НСН адвокат, бывший уполномоченный по правам ребенка в России Павел Астахов.
«Выход на акцию, политическую или протестную, не является основанием для лишения родительских прав. Здесь, наверное, надо рассматривать, насколько родители подвергали опасности своего ребенка, насколько они не исполняли свои обязанности, в том числе создавать безопасные условия жизни для своего ребенка, заниматься его воспитанием. Все эти вопросы придется прокуратуре доказывать, если они выходят с таким требованием. Обстановка действительно была не самая лучшая, соглашусь, чтобы там находиться малолетнему ребенку, тем более грудному. Я сам неоднократно говорил и выступал, чтобы детей не приводили на массовые мероприятия. Но сам факт передачи ребенка не является подтверждением наличия такой опасности»
Такую точку зрения разделяет и глава Совета по правам человека при президенте РФ: в случае принятия положительного решения по этому иску под угрозой могут оказаться все родители, так как бабушки, няни и кормилицы также могут считаться третьими лицами, - указал Михаил Федотов.
Если вдуматься, то одинаково абсурдно ситуация выглядит со всех сторон. Устраивать акцию в поддержку людей, которые не потрудились корректно подготовить документы для участия в выборах (для примера: одна подписи вообще не собирала, другой представил одну) Ломать течение выходного дня в центре огромного мегаполиса непонятно ради чьей выгоды. Тащить на эту акцию с собой малых детей. Но и пытаться лишить их родителей прав тоже за гранью. Может быть, не закона, но точно морали.
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