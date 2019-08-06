Лишить ребенка родителей за выход на митинг

В ближайшие пять дней суду предстоит либо принять иск к рассмотрению, либо отказать в этом, - отмечает РБК. Инициатор иска, прокуратура Москвы, обосновала требование тем, что «в ходе митинга родители передали малолетнего ребенка третьему лицу, что подвергло опасности здоровье и жизнь мальчика, а также повлекло причинение ему физического и морального вреда».

Правозащитники и общественные деятели выступили категорически против инициативы столичной прокуратуры о лишении родительских прав пары, пришедшей с ребенком на митинг. Так, уполномоченный по правам ребенка в Москве Евгений Бунимович заявил «Интерфаксу», что следует не лишать родительских прав, а «надо работать с этой семьей, чтобы в дальнейшем они не подвергали ребенка риску»:

«Недопустимо в любой политической ситуации шантажировать детьми. Недопустимо и в этой», - указал омбудсмен, добавив, что ситуация находится у него на контроле.

Между тем, требование прокуратуры о лишении пары родительских прав с точки зрения закона не имеет под собой оснований, - заявил в эфире НСН адвокат, бывший уполномоченный по правам ребенка в России Павел Астахов.