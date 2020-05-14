«Липкий пол» для женщин. Арбатова о том, как искоренить зарплатное неравенство

Писатель и общественный деятель Мария Арбатова в эфире НСН отметила, что о неравенстве зарплат мужчин и женщин известно давно, причем раньше оно составляло 30%.

«Я напомню, что раньше об этом говорил Медведев. В общем, ни для кого не секрет явление, которое называется в феминизме «липкий пол и стеклянный потолок». Это когда государство и общество устроено так, чтобы женщине в карьере и заработках было тяжелее оттолкнуться от пола, а потолок помешает ей двигаться вверх.

Мы прекрасно знаем, что женщины не занимают больших должностей, притом что в России достаточно большой директорский корпус. Но всё равно вот эта разница идёт по всему рынку труда. Более того, исследователи заметили, что если в какой-то области появляются хорошие оклады, там немедленно женщин вытесняют мужчины. И самое наглядное — это, например, банки. В советское время в сберегательных кассах сидели тётеньки в очках с узелком волос на голове, абсолютно непритязательные, и получали две копейки. Как только у нас появилось банковское дело и там осели большие деньги, то теперь вас даже у окошек в Сбербанке обслуживает в большей степени мужское население, чем женское. Потому что мужчины идут за деньгами, и общество устроено так, что их дорога к деньгам проще», - сказала Арбатова.

По её словам, в целом подход к этому вопросу в других странах примерно одинаковый.

«Мне лично больше всего нравится шведская практика. У них есть комиссия по равноправию, которой все организации, включая крошечные самостоятельные проекты до шести человек, ежегодно отчитываются по тому, как люди получают зарплату. И там идёт контроль не только за тем, не ущемлены женщины, но вообще по всей палитре. Все жертвы правового неравенства учитываются в этих отчётах: это и женщины, и люди пожилого возраста, и мигранты, и гомосексуалы, и ВИЧ-инфицированные, и инвалиды. Такая сетка, набрасываемая на трудовую часть общества, хотя бы гарантирует отслеживание», - считает Арбатова.

В Швеции действует закон о борьбе с дискриминацией, а также введена правительственная должность омбудсмена по вопросам неравенства. В 2019 году американский журнал US News & World Report назвал Швецию лучшей страной в мире для женщин, а в 2020 году в том же рейтинге определил её на второе место после Дании. Среди критериев оценки, в частности, равенство доходов, гендерное равенство и соблюдение прав человека.

